"Голос" підтримав направлення законопроекту про олігархів для перевірки Венеційською комісією, - Рудик

"До законопроекту про олігархів у нас були запитання з самого першого дня. Команда влади дуже любить створювати закони проти чогось, а насправді якщо розібратися, то всередині буде або "пшик", або протилежні речі до заявлених у назві законопроекту. Так сталося і з законопроектом про олігархів: він лише так називається, але насправді ні з ким не бореться", - заявила Кіра Рудик.

Вона нагадала, що законопроект не створює жодного способу насправді побороти олігархів, які насправді знищують українську економіку. При цьому документ надає право РНБО називати ти чи іншу людину за певними критеріями олігархом.

"Ці критерії дуже погано прописані і, власне, можуть бути застосовані до будь-кого. Найгірше у цій історії те, що у документі не прописано: а що далі? В Україні є всі можливості та закони, які можуть допомогти боротися з олігархами. Те, чого немає, так це справедливої судової системи. Бо кожен крок, який зараз буде зроблений проти олігархів, завершиться у суді, де олігарх спростовує усі звинувачення. Тому це - перший крок, який потрібно зробити, щоб судова система не дала нівелювати рішення Антимонопольного комітету", - сказала народний депутат.

За її словами, партія "Голос" не буде підтримувати цей законопроект у другому читанні.

"Ми влітку подали свій альтернативний пакет антиолігархічних законопроектів, який дійсно направлений на обмеження олігархічного впливу. Він включає посилення повноважень Антимонопольного комітету, позбавлення олігархів податкових пільг, а також усунення олігархів від впливу при ухваленні рішень у державних підприємствах. Це ті речі, які абсолютно точно допоможуть боротися з олігархами на національному рівні. Саме таким чином держава працює в інших країнах, і так вона має працювати у нас", - резюмувала парламентар.