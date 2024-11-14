Высшее образование - не подготовка к рынку труда. Винницкий объяснил важность реформы МОН

Главной функцией университетов не должно быть подготовка молодых специалистов к конкретной работе. Эту роль должны выполнять профессиональные образования и колледжи.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на подкаст "Дофамин для образования" .

По его мнению, высшие учебные заведения должны сосредоточиться на формировании у студентов более широких академических и социальных компетенций вместо узкопрофессиональных навыков.

Он отметил, что три четверти выпускников украинских школ идут в высшее образование, часто только по требованию родителей получить диплом.

"Почему? Потому что мама сказала, что надо иметь диплом. Мы забываем о функции высшего образования. Это не подготовка к рынку труда. В советское время всегда казалось, что образование должно готовить кадры для народного хозяйства. Мы изменили слова, но оставили сам Теперь не готовим кадры к народному хозяйству, мы готовим специалистов для рынка труда. объяснил Винницкий.

Заместитель министра образования отметил, что университеты как более академические сообщества должны способствовать развитию мышления, критического анализа и способности к саморазвитию.

По его словам, профессиональная подготовка должна оставаться на уровне колледжей, ориентированных на рынок труда.

"И профессиональные школы нам нужны, но это действительно колледж. Со временем мы будем видеть, что некоторые заведения будут работать на рынок труда, а некоторые будут более академическими сообществами и ничего плохого в том нет", - отметил он.

Винницкий убежден, что система образования будет постепенно дифференцироваться, что приведет к созданию разных типов учебных заведений с соответствующими критериями поступления и механизмами финансирования. В этом должна помочь последняя реформа МОН.

В качестве примера он приводит грантовую систему, позволяющую студентам выбирать между практически ориентированными программами, где они сотрудничают с работодателями, и традиционными академическими, направленными на личностное развитие.

По его словам, студенты, выбирая разные варианты получения образования, смогут отвечать на вопрос "Кем ты будешь?" по-разному: как специалистами в конкретной сфере или просто "людьми".