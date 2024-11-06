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Военная подготовка для студентов: в МОН рассказали детали

Среда 06 ноября 2024 15:07
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Военная подготовка для студентов: в МОН рассказали детали Фото: военный (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Уже в следующем году украинские студенты начнут проходить базовую военную подготовку в рамках университетского образования.

Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости.LIVE".

Он пояснил, что эта инициатива не касается мобилизации, а цель подготовить студентов к базовым навыкам, которые нужны в военное и не только время.

Винницкий отметил, что военная подготовка для студентов была уже заложена в бюджете на 2025 год.

По его словам, она будет включать:

  • ориентировка на полигонах,
  • обучение обращению с оружием,
  • оказание первой помощи,
  • основы тактической медицины

Винницкий также добавил, что соответствующая инициатива - продолжение реформы предмета "Защита Украины" в старшей школе.

Кроме того, он рассказал, что сейчас в Украине разрабатывается соответствующая система, а также обустраиваются учебные полигоны.

Замминистра образования сообщил, что с января 2025 года планируется начало подготовки инструкторов для аудиторной части.

По его словам, военная подготовка студентов, вероятно, начнется на 3-м курсе обучения, поскольку они как раз в это время достигнут 19-20 лет.

"Мобилизационный возраст остается 25 лет. Просто лицо, оканчивающее высшее образование, должно уметь обращаться с оружием, знать места сборов в случае необходимости, понимать, как защищаться, оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться в тактической медицине. Все эти знания заложены в базовой общей общей военной подготовке", - резюмировал Винницкий.

Детальнее об изменениях преподавания дисциплины "Защита Украины" - в материале РБК-Украина.

Известно, что преподавание этого предмета в Украине осуществляется по новой программе в экспериментальном формате в около 1200 заведениях среднего, профессионально-технического и профессионального высшего образования.

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