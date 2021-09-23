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"Голос" вимагатиме змін до закону про олігархів на основі пропозицій Венеційської комісії

Автор: Ілона Свиридова

Партія "Голос" вимагатиме змін до закону про олігархів (№5599) на основі пропозицій Венеційської комісії. Політсила вважає, початися прийняття закону в нинішній редакції може створити колосальний тиск на бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії у Facebook.

""Голос" уважно стежитиме за діями влади і робитиме все можливе, щоб мінімізувати негативний вплив політичної верхівки, зокрема, на малий та середній бізнес", - заявили в політсилі.

В заяві також йдеться, що партія дочекається рішення Венеційської комісії і вимагатимемо змін до закону на основі пропозицій цієї комісії. Якщо Венеційська комісія повністю розкритикує його, тоді політсила буде наполягати на скасуванні дії цього закону взагалі.

"Ми працюємо над створенням законодавчих запобіжників щодо зловживань влади в процесі виконання "антиолігархічного" закону. І обовʼязково знайдемо рішення. Бо просто спостерігати за руйнуванням основних засад демократичного суспільства ми не можемо", - додають в "Голосі".

В політсилі переконані, що в Україні вже достатньо розвинена інфраструктура антикорупційних органів, які могли б взяти на себе відповідальність ухвалювати рішення, хто олігарх, а хто ні.

"Підтримка народними депутатами МФО "Справедливість" категорично протирічить позиції партії "Голос" та є зрадою передвиборчих обіцянок нашим виборцям і кроком до злиття з владою", - резюмували в "Голосі".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада на пленарному засіданні 23 вересня прийняла закон про олігархів. Законопроект №5599 у другому читанні підтримали 279 народних депутатів.

Рада прийняла проект закону, не чекаючи висновку Венеціанської комісії, яка на прохання України почала аналіз проекту на предмет відповідності прав людини.

Напередодні представники Венеціанської комісії під час візиту до Києва рекомендували Україні утриматися від голосування за проект до отримання висновків комісії. Вердикт Венеціанської комісії очікується в середині грудня.

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