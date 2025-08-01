С голом от Бурды: "Колос" и "Кривбасс" сняли "проклятие" первых матчей УПЛ

Ковалевский "Колос" и криворожский "Кривбасс" открыли очередной сезон УПЛ и прервали печальную традицию, которая длилась три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

УПЛ, 1-й тур

"Колос" - "Кривбасс" - 2:1

Гол: Бурда, 14, Теллес, 71 - Каменский, 90

Спаситель Бурда

Дело в том, что начиная с турнира-2022/23 стартовые матчи УПЛ неизменно завершались нулевыми ничьими.

Так сыграли "Шахтер" и "Металлист 1925" в 2022-м, "Оболонь" и "Колос" - в 2023-м и "Верес" с "Карпатами" - в начале прошлого сезона.

На этот раз именно "Колос" сделал все, чтобы праздник первого матча не получился "сухим". С самого начала ковалевцы активно действовали у ворот соперника и даже отличились уже на 9-й минуте, когда Климчук закатил мяч в пустые ворота. Однако этот гол отменили арбитры после просмотра ВАР.

А вот к голу Бурды на 15-й минуте вопросов уже не было. Опытный защитник точно пробил головой после подачи со штрафного от Ррапая.

К сожалению, примерно через 20 минут герой первого тура получил травму и был вынужден покинуть поле.

Однако, еще до перерыва команда Руслана Костышина могла увеличить свое преимущество. Что касается подопечных Патрика ван Леувена, то у них таких возможностей не было.

Гол-красавец, которого не произошло

Перерыв не изменил хода событий на поле. "Колос" действовал активнее, интереснее и имел моменты для взятия ворот. На 50-й минуте Цуриков эффектно пробил боковыми ножницами с острого угла, но мяч после его удара попал в штангу. Если бы полузащитник ковалевцев попал в ворота - получился бы настоящий гол-красавец.

А на 71-й минуте "Колос" забил во второй раз. И снова после стандарта и после навеса Ррапая. Только теперь вместо Бурды передачу замкнул Теллес.

На последних минутах хозяева могли довести дело до разгрома. Они имели два момента, где главным действующим лицом был Понедельник, который еще в прошлом сезоне выступал за "Кривбасс". Сначала полузащитник ассистировал Третьякову, после удара которого мяч попал в перекладину, а затем уже сам в упор не сумел переиграть вратаря гостей Кемкина.

И вот на этом подъеме "Колос" неожиданно пропустил в самом конце матча. Игрок хозяев Красничи на ровном месте потерял мяч, чем начал опасную атаку, соперников. По воротам "Колоса" бил Мендоса - его удар парировал Пахолюк, но на добивании первым оказался Каменский - 2:1.

Таким образом, "Колос" успешно стартовал в новом сезоне. А для наставника криворожан ван Леувена первый блин вышел комом.