Ожеледиця, хуртовина, туман. Оголошено штормове попередження, можливий збій роботи транспорту

Сьогодні у Києві та Київській області,у північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледь, на дорогах західних та північних областей ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області, а також у більшості областей утримається туман, видимість 200-500 м.

У зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).