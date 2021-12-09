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Мокрий сніг і потепління до +14: прогноз погоди на завтра

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Четвер 09 грудня 2021 20:00
Мокрий сніг і потепління до +14: прогноз погоди на завтра Фото: 10 грудня очікується потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 10 грудня, на заході країни прогнозуються дощі та мокрий сніг. При цьому на решті території України буде без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра вночі в західних областях очікується мокрий сніг і дощі, така ж погода прогнозується і не день. При цьому на решті території країни істотних опадів не очікується.

Також по всій території країни прогнозують сильний вітер до 7-12 м/с.

У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від -4 до -1 градусів, а вдень від 0 до +4. У північних регіонах прогнозують вночі від + 3 до +5, а вдень +5 + 8. При цьому в східних областях температура вночі складе від + 3 до +6, а вдень підніметься до +5 + 8 градусів.

На півдні України температура повітря вночі коливатиметься від + 3 до +6, а вдень від +11 до + 14. У центральних областях прогнозують вночі від +2 до +5, а вдень +6 + 9.

Мокрий сніг і потепління до +14: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У п'ятницю вночі в столиці буде без істотних опадів, така ж погода прогнозується і вдень. Також очікується сильний вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі становитиме від +2 до +4, а вдень +6 + 8.

Мокрий сніг і потепління до +14: прогноз погоди на завтра

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