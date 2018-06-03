У Канаді відкрили стрілянину на фестивалі їжі, є поранені

В результаті події отримали поранення 4 людини

У канадському місті Пікерінг (провінція Онтаріо) чотири людини постраждали в результаті стрілянини на фестивалі їжі. Про це в неділю повідомив телеканал CBC.

Зазначимо, що район є одним із східних передмість Торонто.

Так, повідомляється, що інцидент стався минулої ночі під час щорічного міського фестивалю смажених м'ясних ребер.

У поліції заявили, що отримали повідомлення про стрілянину, але до моменту прибуття правоохоронців вона вже стихла. В результаті чотири людини були доставлені в лікарні міста з вогнепальними пораненнями.

Згідно з інформацією видання, поліція поки не затримала зловмисників.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що в канадській провінції Онтаріо стався вибух в одному з ресторанів, в результаті чого постраждали не менше 15 осіб.