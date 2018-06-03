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У Канаді відкрили стрілянину на фестивалі їжі, є поранені

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 19:50
Ілюстративне фото (twitter.com/JeremyGlobalTV)
Ілюстративне фото (twitter.com/JeremyGlobalTV)

В результаті події отримали поранення 4 людини

У канадському місті Пікерінг (провінція Онтаріо) чотири людини постраждали в результаті стрілянини на фестивалі їжі. Про це в неділю повідомив телеканал CBC.

Зазначимо, що район є одним із східних передмість Торонто.

Так, повідомляється, що інцидент стався минулої ночі під час щорічного міського фестивалю смажених м'ясних ребер.

У поліції заявили, що отримали повідомлення про стрілянину, але до моменту прибуття правоохоронців вона вже стихла. В результаті чотири людини були доставлені в лікарні міста з вогнепальними пораненнями.

Згідно з інформацією видання, поліція поки не затримала зловмисників.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що в канадській провінції Онтаріо стався вибух в одному з ресторанів, в результаті чого постраждали не менше 15 осіб.

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Теги публікації: Канада, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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