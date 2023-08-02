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Вратарь сборной Украины выбыл на несколько недель: у него диагностировали сотрясение мозга

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Афины, Среда 02 августа 2023 11:39
Вратарь сборной Украины выбыл на несколько недель: у него диагностировали сотрясение мозга Фото: Евгений Волынец отыграл всего 35 минут против "Панатинаикоса" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец пропустит стартовый отрезок сезона после полученной в матче квалификации Лиги чемпионов против афинского "Панатинаикоса" травмы головы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний кипер временно выбыл из обоймы Александра Кучера. Врачи диагностировали у украинца сотрясение мозга ІІІ степени и глубокий порез на шее.

Волынец получил повреждение в игровом эпизоде первого тайма. Хавбек ПАО Паласиос пошел до конца в голевом моменте и "заехал" вратарю в лицо. Подняться из нокдауна без помощи медиков украинский голкипер не смог.

"Чувствую себя уже получше и надеюсь вскоре вернуться в порядок. Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче. Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня", – рассказал Волынец.

Вратарь перебрался в "Днепр-1" в летнее трансферное окно из ковалевского "Колоса". Примерная стоимость трансфера – 400 тысяч евро. Матч против "Панатинаикоса" стал дебютным для Волынца, получавшего вызовы в сборную Украины, в рядах "спортклубовцев".

К слову, накануне "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов после противостояния с "Панатинаикосом".

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