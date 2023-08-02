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Голкіпер збірної України вибув на кілька тижнів: у нього діагностували струс мозку

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Афіни, Середа 02 серпня 2023 11:39
Голкіпер збірної України вибув на кілька тижнів: у нього діагностували струс мозку Фото: Євген Волинець відіграв лише 35 хвилин проти "Панатінаїкоса" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Воротар "Дніпра-1" Євген Волинець пропустить стартовий відрізок сезону після отриманої у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти афінського "Панатінаїкоса" травми голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний кіпер тимчасово вибув із обойми Олександра Кучера. Лікарі діагностували в українця струс мозку ІІІ ступеня та глибокий поріз на шиї.

Волинець зазнав ушкодження в ігровому епізоді першого тайму. Хавбек ПАО Паласіос пішов до кінця в гольовому моменты та "заїхав" воротарю в обличчю. Піднятися з нокдауну без допомоги медиків український голкіпер не зміг.

"Почуваюся вже трохи краще і сподіваюсь незабаром повернутися до ладу. Вчора, поки був у лікарні, передивився той епізод, та разом з лікарем стежили за розвитком подій у матчі. Хлопці молодці, добре грали. Хочу їм подякувати за підтримку, зараз це дуже важливо для мене", – розповів Волинець.

Воротар перебрався в "Дніпро-1" у літнє трансферне вікно з ковалівського "Колоса". Орієнтовна вартість трансферу – 400 тисяч євро. Матч проти "Панатінаїкоса" став дебютним для Волинця, який отримував виклики до збірної України, в лавах "спортклубівців".

До слова, напередодні "Дніпро-1" вилетів із Ліги чемпіонів після протистонн з "Панатінаїкосом".

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