Голкіпер збірної України вибув на кілька тижнів: у нього діагностували струс мозку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

29-річний кіпер тимчасово вибув із обойми Олександра Кучера. Лікарі діагностували в українця струс мозку ІІІ ступеня та глибокий поріз на шиї.

Волинець зазнав ушкодження в ігровому епізоді першого тайму. Хавбек ПАО Паласіос пішов до кінця в гольовому моменты та "заїхав" воротарю в обличчю. Піднятися з нокдауну без допомоги медиків український голкіпер не зміг.

"Почуваюся вже трохи краще і сподіваюсь незабаром повернутися до ладу. Вчора, поки був у лікарні, передивився той епізод, та разом з лікарем стежили за розвитком подій у матчі. Хлопці молодці, добре грали. Хочу їм подякувати за підтримку, зараз це дуже важливо для мене", – розповів Волинець.

Воротар перебрався в "Дніпро-1" у літнє трансферне вікно з ковалівського "Колоса". Орієнтовна вартість трансферу – 400 тисяч євро. Матч проти "Панатінаїкоса" став дебютним для Волинця, який отримував виклики до збірної України, в лавах "спортклубівців".