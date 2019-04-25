Голкіпер "Динамо" Бойко визнаний кращим гравцем 25 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга, опитавши фахівців експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 25 туру УПЛ. Про це повідомляється на сайті чемпіонату.

За підсумком голосування перемогу здобув воротар "Динамо" Денис Бойко, який у матчі з "Шахтарем" відбив пенальті. За нього віддали голоси всі респонденти, крім одного.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко.

Нагадаємо, форвард донецької комнади Жуніор Мораес назвав незабитий пенальті в ворота свого колишнього футбольного клубу одним з найжахливіших моментів в кар'єрі.