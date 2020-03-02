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"Велике будівництво" почалася вчасно завдяки своєчасному планування, - Голик

Новини » Політика     02.03.2020 - 13:10
"Велике будівництво" почалася вчасно завдяки своєчасному планування, - Голик
Фото: Юрій Голик під час ефіру (Україна 24)

Координатор проекту Голік розповів, як на "Велике будівництво" впливає бюрократична система

Для того, щоб почати будівництво об'єктів проекту "Велике будівництво" в термін, необхідно було завчасно провести велику кількість підготовчих заходів. Про це заявив координатор національної інфраструктурної програми "Велике будівництво" Юрій Голік в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Найбільша проблема в нашій державі в тому, що в мізках наших чиновників вони живуть категоріями "з 1 січня по 31 грудня". Коли у них починається перше січня, вони прокидаються, два тижні святкують, потім починають будувати якісь плани й тільки у вересні виходять на об'єкти", - сказав Голик.

Плануючи "Велике будівництво", довелося враховувати фактор повільності державної бюрократичної системи, щоб проект стартував вчасно і всі об'єкти були побудовані протягом року, згідно з планами.

"Оскільки ми починали цей проект заздалегідь, і ми доносили цю просту думку про те, що потрібно планувати заздалегідь, до всіх голів обласних адміністрацій, починаючи з жовтня, листопада і грудня місяця, то багато процедур було проведено заздалегідь", - описав Голик підготовку до початку робіт на об'єктах.

Всього в рамках проекту, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, в Україні будуть побудовані й відремонтовані сотні об'єктів інфраструктури для дітей, спорту, медицини, а також близько 6 500 км доріг різного значення.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому, напередодні страту "Великого будівництва", обласні адміністрації представили плани з будівництва об'єктів інфраструктури в рамках програми.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниинфраструктурадорогиЮрій Голик
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