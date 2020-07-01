Голик розповів про ключові успіхи роботи Резніченка в Дніпропетровській області

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

В цілому командою Резніченка було реалізовано понад 2000 інфраструктурних і соціальних проектів

27 червня виповнився рік після закінчення роботи у Дніпропетровській області команди колишнього губернатора Валентина Резніченко. За період їх роботи у 14 разів збільшився річний бюджет розвитку області.

Про це написав екс-радник голови ОДА у 2015-2019 роках Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За словами Голика, логіка інфраструктурних проектів полягала в тому, щоб кожен житель області з раннього дитинства спочатку почав ходити в комфортний дитячий сад, потім в яскраву ультрасучасну школу, займався спортом на стадіонах професійного рівня, отримував якісні медичні послуги в місцевій амбулаторії та в обласних лікарнях з усім необхідним обладнанням і пересувався при цьому дорогами європейського рівня.

Крім того, він волік виділяє три основні цифри, які, на його думку, є ключовими за час роботи Команди Резніченко.

"В 14 разів збільшився річний бюджет розвитку області. Понад 30 млрд гривень вкладено в будівництво нової інфраструктури нашого регіону. 15 тисяч підприємців Дніпропетровської області заробили 120 млрд грн, беручи участь у торгах ProZorro", - написав він.

На його думку, ці фінансові показники дозволили провести в області масштабні інфраструктурні перетворення.

Також за 4,5 року в області було збудовано та відремонтовано 500 доріг, загальною довжиною 1500 км, в тому числі нова траса Дніпро - Запоріжжя, новий міст на Об'їзній Дніпра, який раніше довгі роки стояв недобудованим. Було розпочато будівництво нової траси Дніпро - Київ.

Три міста області - Покров, Нікополь та Марганець - повністю відмовилися від використання газу і перейшли на альтернативну енергетику, зазначає Голик.

Було відновлено і побудовано 55 водоводів.

За 1557 днів було побудовано та реконструйовано 60 дитячих садочків, деякі з яких - з нуля, чого раніше в області не було протягом 24 років. Були капітально реконструйовані 30 шкіл і перетворені в зразки нової української школи. Були побудовані і відновлені десятки стадіонів і спортивних комплексів. 36 лікарень пройшли капітальну реконструкцію і була збудована найкраща в Україні дитяча лікарня імені Руднєва", - пише Голик.

У цілому командою Резніченко було реалізовано понад 2000 інфраструктурних і соціальних проектів.

Нагадаємо, нещодавно реконструйована діорама "Битва за Дніпро" зазначила чотири роки з моменту її повного оновлення. Діораму та Історичний музей, в якому вона знаходиться, також відновлювала Команда Резніченко.

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Автор: РБК-Україна