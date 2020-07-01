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Голик рассказал о ключевых успехах работы Резниченко в Днепропетровской области

Новости » Общество     01.07.2020 - 16:09
Голик рассказал о ключевых успехах работы Резниченко в Днепропетровской области
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

В целом командой Резниченко было реализовано более 2000 инфраструктурных и социальных проектов

27 июня исполнился год после окончания работы в Днепропетровской области команды бывшего губернатора Валентина Резниченко. За период их работы в 14 раз увеличился годовой бюджет развития области.

Об этом написал экс-советник главы ОГА в 2015-2019 годах Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По словам Голика, логика инфраструктурных проектов заключалась в том, чтобы каждый житель области с раннего детства сначала начал ходить в комфортный детский сад, потом в яркую ультрасовременную школу, занимался спортом на стадионах профессионального уровня, получал качественные медицинские услуги в местной амбулатории и в областных больницах со всем необходимым оборудованием и передвигался при этом по дорогам европейского уровня.

Кроме того, он волик выделяет три основных цифры, которые, по его мнению, являются ключевыми за время работы Команды Резниченко.

"В 14 раз увеличился годовой бюджет развития области. Более 30 млрд гривен вложено в строительство новой инфраструктуры нашего региона. 15 тысяч предпринимателей Днепропетровской области заработали 120 млрд грн, участвуя в торгах в ProZorro", - написал он.

Голик рассказал о ключевых успехах работы Резниченко в Днепропетровской области

По его мнению, эти финансовые показатели позволили провести в области масштабные инфраструктурные преобразования.

Также за 4,5 года в области было построено и отремонтировано 500 дорог общей протяженностью 1500 км, в том числе новая трасса Днепр - Запорожье, новый мост на Объездной Днепра, который ранее долгие годы стоял недостроенным. Было начато также строительство новой трассы Днепр - Киев.

Три города области - Покров, Никополь и Марганец - полностью отказались от использования газа и перешли на альтернативную энергетику, отмечает Голик.

Было восстановлено и построено 55 водоводов.

За 1557 дней было построено и реконструировано 60 детских садов, некоторые из которых - с нуля, чего ранее в области не было в течение 24 лет. Были капитально реконструированы 30 школ и превращены в образцы новой украинской школы. Были построены и восстановлены десятки стадионов и спортивных комплексов. 36 больниц прошли капитальную реконструкцию и была построена лучшая в Украине детская больница имени Руднева", - пишет Голик.

В целом командой Резниченко было реализовано более 2000 инфраструктурных и социальных проектов.

Напомним, недавно реконструированная диорама "Битва за Днепр" отметила четыре года с момента ее полного обновления. Диораму и Исторический музей, в котором она находится, также восстанавливала Команда Резниченко.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ФК ДнепрРезниченкоЮрий Голик
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