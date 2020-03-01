Голик показав об'єкти "Великого будівництва", які будуються в Києві

У Києві вже йдуть роботи на об'єктах, які є частиною програми "Велике будівництво", насамперед, два нових дитячих садочка, які повинні бути здані протягом 2020 року. Про це написав на своїй сторінці в Facebook координатор національної інфраструктурної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

"А що Київ? Київ теж будує. Дитячий садок у Деснянському районі на вул. Радунській. За графіком робіт закінчити цей садок повинні до кінця серпня цього року", - пише Голик.

Ще один новий дитячий садок з'явиться у Солом'янському районі. Закінчення робіт на цьому об'єкті заплановано на грудень.

"Київ. Солом'янський район. Бульвар Вацлава Гавела. Будівництво нового дитячого садка. Закінчення робіт - грудень цього року", - зазначає координатор програми.

Крім цього, Голик повідомляє також про початок ремонту траси М-01 Київ – Чернігів. Ранній початок робіт стало можливим завдяки стійкій теплій погоді.

"Плюсова температура. Снігу немає. Формально на календарі лютий, але ось ще дорога, ремонтні роботи на якій вже почалися", - пише Голик.

Голик зазначає, що всього в ході реалізації програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, протягом 2020 року в Україні будуть побудовані й відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садів, 100 стадіонів, понад 200 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного і місцевого значення.

Раніше повідомлялося, уряд затвердив перелік з 206 об'єктів "Великого будівництва", які будуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку. У квітні регіони отримають перші 2,5 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому, напередодні страту "Великого будівництва", обласні адміністрації представили плани з будівництва об'єктів інфраструктури в рамках програми.