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Голик: на будівництво доріг додатково залучено 900 млн євро

Новини » Інфраструктура     26.11.2019 - 11:58
Голик: на будівництво доріг додатково залучено 900 млн євро
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Уряду вдалося залучити 900 мільйонів євро від ЄБРР та ЄІБ

Уряду вдалося залучити 900 мільйонів євро від ЄБРР та ЄІБ для будівництва 340 кілометрів доріг в 5 областях України. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик на своєму Facebook.

За його словами, ця сума приблизно дорівнює сумам з Дорожнього фонду, які йдуть на будівництво і ремонт трас Укравтодором.

"Це важливо. І це круто. Звичайно ж, буде зроблено все, щоб ці гроші перетворилися у кілометри якісних ідеальних доріг. І, звичайно, це не всі приємні сюрпризи, над втіленням яких вже працює маса розумних і грамотних людей", - підкреслив Голик.

Это важно. И это круто. Привлекли сумму, примерно равную части Дорожного Фонда в этом году, которая идет на трассы...

Опубліковано Юрієм Голиком Пʼятниця, 22 листопада 2019 р.

22 листопада президент ЄБРР Сума Чакрабарті і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в Лондоні підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом реконструкції автодороги M05 Київ-Одеса, а також будівництва північної ділянки обходу навколо Львова протяжністю 23 км. Європейський банк реконструкції і розвитку профінансує реконструкцію автодороги M05 Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях протяжністю 314 км на суму до 450 млн євро.

Проект здійснюватиме "Укравтодор". В рамках цього проекту ЄБРР також буде підтримувати посилення корпоративного управління і боротьби з корупцією в агентстві, реформування українського дорожнього сектору та реалізацію заходів щодо підвищення дорожньої безпеки.

Гончарук також підписав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) за цим проектом на таку ж суму 450 млн євро.

Раніше Юрій Голик розповів, як вдалося побудувати трасу Запоріжжя - Маріуполь в рекордні терміни - всього за три місяці.

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Голик розповів, як працюють "генії планування" з Укравтодору На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу щодо ремонту доріг
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