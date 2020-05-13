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Голик: в кожному місті повинні навчитися зберігати пам'ять про героїв, загиблих в АТО

Новини » Політика     13.05.2020 - 10:00
Голик: в кожному місті повинні навчитися зберігати пам'ять про героїв, загиблих в АТО
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

На Алеї Героїв у Дніпрі більше 500 фотографій загиблих воїнів

Алеї героїв у Дніпрі, яка увічнила пам'ять про воїнів, загиблих на російсько-українській війні, виповнилося 3 роки, і в кожному місті повинні навчитися так само дбайливо зберігати пам'ять про героїв, які загинули на цій війні. Про це заявив колишній радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Три роки тому, 12 травня 2017, ми відкрили в Дніпрі побудовану нами Алею Героїв у сквері біля Дніпропетровської ОДА. Її ми побудували разом з тими, кому, як і нам, не все одно. Її ми побудували в пам'ять про тих, хто ціною свого життя відстояв Свободу і Незалежність України", - написав Голик.

Він також повідомив, що на Алеї Героїв понад 500 фотографій загиблих воїнів. За словами Голика, в їх очі потрібно регулярно дивитися всім, щоб розуміти ціну, яку платить країна за свою свободу.

Голик: в кожному місті повинні навчитися зберігати пам'ять про героїв, загиблих в АТО

Крім того, за весь цей час на алеї побували сотні тисяч людей, перші особи країни, іноземні делегації, школярі, додає Голик. Відвідування Алеї героїв та Музею АТО є обов'язковою частиною програми для багатьох.

"Дуже хочу, щоб у кожному місті навчилися дбайливо зберігати пам'ять про героїв, які загинули на цій війні. Дуже хочу, щоб замість розмов про патріотизм, були дії. Як у нас", - зазначив Голик.

Нагадаємо, команда голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко у 2015-2019 роках створила Алею Героїв, перший в Україні Музей АТО і перший в країні Центр допомоги ветеранам АТО, що став зразком для всіх обласних адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що експозиція Музею АТО в Дніпрі доступна в 3D-форматі для глядачів з будь-якої точки світу.

Теги Новини України ФК ДніпроЮрій ГоликНовини АТО
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