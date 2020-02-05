Голик: президент підписав закони, що збільшують фінансування дорожньої галузі

Майже 20 млрд гривень під державні гарантії дозволять залучити закони, які підписав президент. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра Юрій Голик, передає РБК-Україна.

Зокрема, мова йде про закони №467-ІХ і №468-ІХ, якими передбачаються внесення змін до бюджетного кодексу України та до закону про державний бюджет на 2020 рік і дозволяють Укравтодору здійснювати запозичення під державні гарантії.

"Два Закони, що підписав Президент. +19,3 млрд грн на дороги Укравтодору, які будуть залучені в українських банків і через випуск єврооблігацій", - пише Голик.

Як зазначають в Укравтодорі, сумарно на ремонт і будівництво доріг під державні гарантії буде залучено близько 20 млрд грн.

Радник прем'єра нагадав також, що нещодавно уряд уже визначив, на які дороги будуть витрачені 31,5 млрд гривень Дорожнього фонду. "Але це ще не всі новини про гроші на дороги Укравтодору в цьому році", - додав Голик.

Раніше повідомлялося, що в Україні в 2020 році побудують кілька розв'язок на найбільш аварійно-небезпечних ділянках швидкісних трас, а в цілому в поточному році має бути відремонтовано близько 6 500 км доріг.