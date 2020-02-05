Кабмін затвердив оцінку ефективності губернаторів, - Голик

Щоквартальна оцінка ефективності голів обласних державних адміністрацій, або KPI для губернаторів, вже затверджена постановою Кабінету Міністрів України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Так, Голик підкреслив, що в якості цілей вказані тільки ті, на які глави ОДА можуть впливати через зрозумілі управлінські дії.

"На що і як може і повинен впливати будь-який головаОДА. Наприклад, кількість дітей з особливими потребами, учнями в звичайних школах. Просто шляхом створення умов для них в школах. 100% -а доступність будівель, медіатеки, ресурсні кімнати, корекційні педагоги і т.д.", - заявив він.

Важливою частиною завдань для губернаторів, за його словами, буде рівень і якість виконання завдань, пов'язаних з Дорожнім фондом, перш за все, шляхом проведення всіх процедур заздалегідь і контролю якості.

"Наприклад, в цьому році Дорожній фонд обласними адміністраціями не виконаний на 10%, тобто до доріг не дійшло 1,4 млрд грн. Більш того, є області, які не використали 20-25% Дорожнього фонду. Як можна не використовувати гроші на дороги? Тільки через відсутність банального менеджменту. Або ще один приклад: 500 млн грн, витрачених на капітальний ремонт, і 500 млн грн, витрачених на ямковий ремонт, на який ті ж 500 млн грн доведеться витрачати рівно через рік - це два різних підходи. І вибір який з них використовувати - компетенція виключно глави ОДА", - підкреслив Голик.

Ще один важливий показник, пише Голик, - середня кількість учасників на торгах в ProZorro, що проводяться ОДА.

"Закуповує обласна лікарня рентген-плівку, на торги прийшло два учасники? Значить в ОДА не потурбувалися написанням стандартного ТЗ, що описує якість і залучає максимум учасників, які конкурують між собою ціною, і замість цього виписали в ТЗ щось типу «плівка повинні бути поставлена ​​в конверті синього кольору, запечатаному клеєм з двох сторін, в конверті повинно бути 17 плівок", - написав він.

Голик зазначив, що пропонувалися і більш жорсткі KPI, які державна машина поки боїться визнавати важливими і робити офіційними. Проте, скоро будуть відомі перші результати оцінки глав ОДА за затвердженими KPI.

Как писало РБК-Україна, раінше Юрій Голик розповів, що у 2019 році обласні адміністрації не використали 1,476 млрд гривень з Дорожнього фонду, або 10% від його річного обсягу.