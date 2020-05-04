Голик: про "Велике будівництво" президента знає кожен другий українець

Кожен другий українець знає про існування національної програми "Велике будівництво". Про це свідчать свіжі дані соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає РБК-Україна.

Так, на питання про те, чи знають респонденти про програму, майже 49% опитаних відповіли ствердно.

Програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським, передбачає будівництво 100 нових шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів та 6500 кілометрів доріг у 2020 році.

Переважна більшість - 52,2% - впевнені в тому, що реалізувати програму необхідно, попри карантин.

На питання про те, які об'єкти респонденти вважають пріоритетними у своєму населеному пункті, майже 50% назвали дороги. Далі йдуть лікарні (42,9%), школи (18,4%), дитячі садки (16,3%), амбулаторії (11,4%), стадіони і спортивні майданчики (7,3%).

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що для будівництва доріг виділять додаткових 19,3 млрд гривень. Відповідну угоду було підписано 30 квітня між "Укравтодором" та "Укрексімбанком" в присутності президента. Гроші залучаються під державні гарантії.

"Раніше на ремонт доріг "Укравтодору" було виділено 31,5 млрд грн з Дорожнього Фонду та 4,4 млрд грн коштів міжнародних фінансових організацій. Ще 22 млрд грн з Дорожнього Фонду виділено на ремонт і утримання доріг на балансі обласних адміністрацій", - підкреслив Голик.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках інфраструктурного проекту "Велике будівництво" у Полтаві будують з нуля Центр адміністративних послуг (ЦНАП), в якому полтавці зможуть швидко оформити документи, отримати довідку та інші види послуг.