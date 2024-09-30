ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Голы, удаление и вынужденная пауза: как "Реал" c "Атлетико" зажгли в дерби Мадрида

Мадрид, Понедельник 30 сентября 2024 10:23
UA EN RU
Голы, удаление и вынужденная пауза: как "Реал" c "Атлетико" зажгли в дерби Мадрида Фото: Тибо Куртуа в этом моменте на высоте (sport.es)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Атлетико" расписал боевую ничью со столичным "Реалом" в 8-м туре чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 8-й тур

"Атлетико" – "Реал" – 1:1

Голы: Корреа, 90+5 – Милитан, 64

Удаление: Льоренте, 90+9 (А, прямая красная карточка)

В первом тайме команды не забили. Главные события в дерби развернулись после перерыва. На 64-й минуте "сливочные" повели в счете – Модрич отдал налево на Винисиуса, бразилец прострелил на дальнюю штангу, где Милитан принял мяч и вонзил в ближний угол.

Пропущенный мяч разгневал болельщиков "матрасников". Они забросали штрафную площадку "Реала" всяческим хламом, а в кипера Королевского клуба Куртуа прилетело несколько зажигалок. Арбитр вынужден был остановить матч, а пауза затянулась почти на 20 минут.

После возобновления поединка дело шло до минимальной победы "Реала". Однако в добавленное арбитром время "Атлетико" вырвал ничью – Корреа вырвался один на один с голкипером, ушел в сторону от Куртуа и отправил мяч в сетку. Последним событием дерби стало удаление Льоренте, грубо въехавшего в Гарсию на фланге.

Ничья больше всего удовлетворила "Барселону", которая в отчетном туре потерпела первое поражение от "Осасуны" (2:4). Каталонцы остались лидером Ла Лиги, набрав 21 очко. "Реал" идет вторым, имея в активе 18 пунктов. "Атлетико" – третий (16 баллов).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атлетико Реал Чемпионат Испании
NEWS
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город