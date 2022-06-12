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"Тампа-Бей" виграла серію з "Рейнджерс" і втретє поспіль вийшла у фінал Кубка Стенлі

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Тампа, Неділя 12 червня 2022 09:56
"Тампа-Бей" виграла серію з "Рейнджерс" і втретє поспіль вийшла у фінал Кубка Стенлі Фото: Хокейна магія "Блискавок" триває вже три сезони (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорців

Четверта перемога "Тампи-Бей Лайтнінг" завершила фінальну серію Східної конференції Національної хокейної ліги проти "Нью-Йорк Рейнджерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Східна конференція, плей-офф, фінал, 6-й матч

"Тампа-Бей" – "Рейнджерс" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: Стемкос, 30:43, 53:28 – Ватрано, 53:07

Змарнувавши кілька нагод у перші півгодини поєдинку, "Блискавки" відкрили рахунок у середині другого періоду. Це Стемкос підхопив шайбу в центрі майданчика, протягнув до правого борту й несподівано кинув з-під оборонця прямісінько в кут воріт.

"Рейнджерс" зуміли відігратися за 7 хвилин до сирени. Нью-йоркцям вдалося реалізувати більшість зусиллями Ватрано – форвард зіграв на підборі після вкидання і потужно пробив під стійку. Та вже за 20 секунд "Тампа" відновила статус-кво – Стемкос із другої спроби забив Шестьоркіну на межі фолу, чи то вибиваючи шайбу з пастки воротаря, чи то рукою після того, як росіянин випустив "диск".

Фінальний штурм із виходом шостого польового "Рейнджерс" не вдався. "Синьосорочечники" розкішно розпочали серію, здобувши дві перемоги з позиції андердога. Проте, перемогти ще двічі виявилося непідйомним завданням для "Нью-Йорка".

Як наслідок, "Тампа-Бей" втретє поспіль гратиме у фіналі Кубка Стенлі. Попередні два виходи завершилися тріумфом флоридців. Старт серії призначений на 16 червня.

Нагадаємо, що "Колорадо" став фіналістом Кубка Стенлі від Західної конференції.

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