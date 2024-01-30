Гол в свои ворота исторического масштаба: директор ЦРУ о возможном отказе помогать Украине

Для Соединенных Штатов выйти из войны в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы равносильно голу в свои ворота исторического масштаба.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs .

В чем состоит задача Украины

"Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", - сказал директор ЦРУ.

Бернс считает, что по мере того, как российский диктатор Владимир Путин восстанавливает оборонное производство России - с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи - он продолжает делать ставку на то, что время на его стороне, что он сможет раздавить Украину и измотать ее западных сторонников.

Директор ЦРУ добавил, что Украине необходимо пробить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России, не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося более глубокие удары позади нее и добиваясь устойчивых успехов в Черном море.

Западная помощь Украине должна сохраниться

"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерного оружия, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо чрезмерно воспринимать их", - сказал Бернс.

Он считает, что ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Бернс добавил, что это относительно скромная инвестиция, составляющая менее пяти процентов оборонного бюджета США, которая приносит значительную геополитическую отдачу для Соединенных Штатов и значительную отдачу для американской промышленности.

Прекращение помощи Украине станет голом в свои ворота для США

Директор ЦРУ сообщил, что сохранение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров.

"Это дает шанс обеспечить долгосрочную победу Украине и стратегический проигрыш России. Украина могла бы защитить свой суверенитет и восстановиться, тогда как России придется нести постоянные расходы из-за глупости Путина", - сказал Бернс.

Он подытожил, что для Соединенных Штатов выйти из войны в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы равносильно голу в свои ворота исторического масштаба.

Проблемы с помощью США для Украины

В октябре 2023 г. президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить Киеву.

Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому законопроекту. Причиной стали требования республиканцев добавить туда более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Как сообщает The Guardian, уже сейчас Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.