На річницю Карпатської України на Закарпатті оголосили вихідний день

Головам райдержадміністрацій області рекомендовано перенести робочий день із п’ятниці, 15 березня, на суботу, 6 квітня

В Закарпатской области пятницу, 15 марта, в 2019 году объявили выходным днем в честь 80-й годовщины Карпатской Украины. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций Закарпатской области рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

"15 марта 1939 года сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина". Это одна из величайших дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает быть выходным", - отметил Москаль.

Он добавил, что еще одной причиной такого решения стало то, что в этом году - юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне.

Напомним, в Украине в марте 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней.