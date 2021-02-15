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Річниця Євромайдану: Раді рекомендують дати оцінку режиму Януковича

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують ухвалити заяву у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності. У цьому документі ВР має дати оцінку режиму президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

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Таку рекомендацію ухвалив комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Йдеться про постанову №2739. У комітеті звернули увагу, що Європейський суд уже дав оцінку цим подіям, тому важливо ухвалити постанову.

Цей документ включає позицію Ради щодо визначення Революції гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи; недопустимості зволікання із розслідуванням "справ Майдану"; важливості пам’яті про героїв Небесної сотні.

Також в ньому прописана позиція парламенту щодо неприпустимості узурпації влади; політична оцінка режиму Віктора Януковича; засудження протиправних дій окремих співробітників підрозділів міліції "Беркут", військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, інших осіб під час Майдану; важливості мирних зібрань та неприпустимості сваволі.

Нагадаємо, у Верховній раді хочуть заслухати генерального прокурора Ірину Венедіктову. Народні депутати хочуть дізнатися про хід розслідування справ Майдану.

Як писало РБК-Україна, у кінці січня Європейський суд з прав людини виніс рішення у ряді справ щодо подій Революції гідності. У рішенні йдеться про численні порушення прав людини й відповідальність держави Україна за смерть протестуючих.

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