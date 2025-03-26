Будет ли перевод часов в Украине в марте последним: что нужно знать

Перевод часов в Украине в 2025 году выпадает на ночь с 29 на 30 марта. Для перехода на летнее время стрелки часов переводят на час вперед.

Будет ли эта смена времени последней и почему Украина так и не отказалась от этой практики - читайте в материале РБК-Украина .

Об идее отмены перевода часов в Украине говорят не первый год, летом прошлого года парламент даже принял соответствующий закон. Идея заключается в том, чтобы остаться навсегда на зимнем времени. Но пока вопрос остается открытым. Законопроект после принятия Радой был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, но пока остался не рассмотренным.

Сам законопроект был подан в Раду еще в октябре 2020 года как раз незадолго до перехода на зимнее время и тогда предлагалось сделать этот перевод часов последним. Спустя 4 года законопроект главы парламента Руслана Стефанчука все же приняли, но остался последний штрих - подпись президента.

Одной из причин отказа от перевода часов была разница во времени со страной-оккупантом. Россия с 2014 года решила навсегда остаться на зимнем времени. Так, когда в Украине зимнее время - есть разница с Россией в час, а на летнем - время совпадает.

Отметим, по словам источников РБК-Украина Зеленский подписывать документ пока не планирует, но и глава парламента, в свою очередь, от идеи не отказался.