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На час вперед или назад? Украина ночью переходит на летнее время

Украина, Суббота 29 марта 2025 10:40
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На час вперед или назад? Украина ночью переходит на летнее время фото: Украина переходит на летнее время 30 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 30 марта Украина переходит на летнее время. Поэтому следует правильно перевести часы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Стрелки часов в ночь с 29 на 30 марта нужно перевести на один час вперед", - говорится в сообщении.

Стоит понимать, что часы на телефоне переводить собственноручно не следует - система сделает это автоматически.

Перевод часов в метро: интересные факты

В эти выходные, в соответствии с национальным переходом на летнее время, систему метро также синхронизируют.

"В метро действует посекундный график движения поездов, и от точности часов зависит слаженность работы всей инфраструктуры", - отмечают в администрации.

Координацию времени в подземке обеспечивает центральная часовая станция.

"Она выдает импульс, синхронизирующий более 100 торцевых часов на платформах и более 3 500 механических часов на станциях, в депо и служебных помещениях", - говорят в КГГА.

А техническое обслуживание и ремонт часов выполняют исключительно ночью, когда движение поездов остановлено.

Вопрос отказа от перевода часов в Украине

В Украине уже не первый год обсуждают возможный отказ от перевода часов. Предлагается на постоянной основе оставаться на зимнем времени.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла решение относительно исчисления времени в Украине. Речь идет о законопроекте №4201, который предусматривает отказ от перевода часов на летнее время. Но пока этот вопрос окончательно не решен.

В то же время, по словам источников РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписывать документ пока не планирует, но и глава парламента, в свою очередь, от идеи не отказался.

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