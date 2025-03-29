На час вперед или назад? Украина ночью переходит на летнее время
В ночь на 30 марта Украина переходит на летнее время. Поэтому следует правильно перевести часы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Стрелки часов в ночь с 29 на 30 марта нужно перевести на один час вперед", - говорится в сообщении.
Стоит понимать, что часы на телефоне переводить собственноручно не следует - система сделает это автоматически.
Перевод часов в метро: интересные факты
В эти выходные, в соответствии с национальным переходом на летнее время, систему метро также синхронизируют.
"В метро действует посекундный график движения поездов, и от точности часов зависит слаженность работы всей инфраструктуры", - отмечают в администрации.
Координацию времени в подземке обеспечивает центральная часовая станция.
"Она выдает импульс, синхронизирующий более 100 торцевых часов на платформах и более 3 500 механических часов на станциях, в депо и служебных помещениях", - говорят в КГГА.
А техническое обслуживание и ремонт часов выполняют исключительно ночью, когда движение поездов остановлено.
Вопрос отказа от перевода часов в Украине
В Украине уже не первый год обсуждают возможный отказ от перевода часов. Предлагается на постоянной основе оставаться на зимнем времени.
В июле 2024 года Верховная Рада приняла решение относительно исчисления времени в Украине. Речь идет о законопроекте №4201, который предусматривает отказ от перевода часов на летнее время. Но пока этот вопрос окончательно не решен.
В то же время, по словам источников РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписывать документ пока не планирует, но и глава парламента, в свою очередь, от идеи не отказался.
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