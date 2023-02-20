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За час около 20 "прилетов". Россияне вновь атаковали приграничье Черниговской области

Фото: россияне вновь атаковали приграничье Черниговской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 20 февраля в очередной раз атаковали приграничные населенные пункты Черниговской области. Вследствие обстрелов зафиксировано около 20 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

Так, военные рассказали, что с 10:25 до 10:50 сообщили о трех "приходах", вероятно, из САУ, в районе населенного пункта Елино.

Также с 11:00 до 11:35 сообщили о 17 "приходах", вероятно, также из артиллерии, в районе населенного пункта Сеньковка.

В результате удара потерь среди личного состава нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, мы писали, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области. Враг атаковал одно из сел региона фосфорными снарядами.

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