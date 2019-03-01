За рік у рамках кримінальних проваджень затримали 40 прикордонників

Більшість правопорушень відбувалися на кордоні

В 2018 году в рамках уголовных производств задержаны почти

40 сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), которые использовали свое служебное положение в преступных намерениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, большинство правонарушений происходили непосредственно на границе. Только за содействие в перемещении табачных изделий и товаров народного потребления раскрыто 21 военнослужащего.

Сообщается, что за последние два года подразделениями внутренней безопасности задокументирован 425 преступлений, из которых 273 коррупционной направленности. Уже в этом году задокументировано 50 уголовных дел.

РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые потом продавались по поддельным документам.

Напомним, следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Хмельницкий, разоблачили командира одной из воинских частей на вымогательстве от представителя коммерческой структуры 10 тыс. долларов.