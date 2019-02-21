ДБР викрито схему незаконного ввезення в Україну елітних авто

Схему організували співробітники Львівської митниці
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили схему незаконного ввезення в Україну елітних автомобілів без сплати обов’язкових митних платежів, які потім продавалися за підробленими документами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.
Як зазначається, відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).
Повідомляється, що схема організована за участю співробітників Львівської митниці наступним чином:
Зокрема, слідчі викрили факт незаконного ввезення автомобілю "Мерседес", внаслідок чого державний бюджет недоотримав 658 тисяч гривень.
Проведено обшуки у службових приміщеннях Львівської митниці, а також за місцем проживання службових осіб митниці. Наразі встановлюється кількість автомобілів, які були незаконно ввезені на територію України за участю даних співробітників, та збитки, нанесені державі в результаті реалізації схеми.
Фото: затриманий автомобіль (dbr.gov.ua)
Раніше слідчі ДБР у Львові затримали інспектора патрульної поліції при отриманні 1200 доларів хабара за повернення водійського посвідчення.
РБК-Україна писало, що поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи.