ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР викрито схему незаконного ввезення в Україну елітних авто

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 19:37
ДБР викрито схему незаконного ввезення в Україну елітних авто
Фото: затриманий автомобіль (dbr.gov.ua)

Схему організували співробітники Львівської митниці

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили схему незаконного ввезення в Україну елітних автомобілів без сплати обов’язкових митних платежів, які потім продавалися за підробленими документами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР

Як зазначається, відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем  (ст. 364 ККУ). 

Повідомляється, що схема організована за участю співробітників Львівської митниці наступним чином:

  • автомобілі преміум класу незаконно ввозилися на територію України або в режимі тимчасового ввезення, або з документами дипломатичних представництв іноземних держав, тобто не сплачувалися обов’язкові митні платежі під час ввезення на митну територію Україну;
  • виготовлялися підроблені документи про митну вартість та походження автомобілів;
  • в автомайстернях номери вузлів та агрегатів перероблялися під наявні свідоцтва власності;
  • автомобілі з підробленими документами та номерами продавалися на території України.

Зокрема, слідчі викрили факт незаконного ввезення автомобілю "Мерседес", внаслідок чого державний бюджет недоотримав 658 тисяч гривень.

Проведено обшуки у службових приміщеннях Львівської митниці, а також за місцем проживання службових осіб митниці. Наразі встановлюється кількість автомобілів, які були незаконно ввезені на територію України за участю даних співробітників, та збитки, нанесені державі в результаті реалізації схеми.

Фото: затриманий автомобіль (dbr.gov.ua)

Раніше слідчі ДБР у Львові затримали інспектора патрульної поліції при отриманні 1200 доларів хабара за повернення водійського посвідчення. 

РБК-Україна писало, що поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи. 

В Ірпіні ДБР затримало на хабарі слідчого У Запорізькій області затримали на хабарі військового комісара
Новини України ДБРГосударственная таможенная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся