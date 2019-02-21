ДБР викрито схему незаконного ввезення в Україну елітних авто

Фото: затриманий автомобіль (dbr.gov.ua)

Схему організували співробітники Львівської митниці

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили схему незаконного ввезення в Україну елітних автомобілів без сплати обов’язкових митних платежів, які потім продавалися за підробленими документами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.

Як зазначається, відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).

Повідомляється, що схема організована за участю співробітників Львівської митниці наступним чином:

автомобілі преміум класу незаконно ввозилися на територію України або в режимі тимчасового ввезення, або з документами дипломатичних представництв іноземних держав, тобто не сплачувалися обов’язкові митні платежі під час ввезення на митну територію Україну;

виготовлялися підроблені документи про митну вартість та походження автомобілів;

в автомайстернях номери вузлів та агрегатів перероблялися під наявні свідоцтва власності;

автомобілі з підробленими документами та номерами продавалися на території України.

Зокрема, слідчі викрили факт незаконного ввезення автомобілю "Мерседес", внаслідок чого державний бюджет недоотримав 658 тисяч гривень.

Проведено обшуки у службових приміщеннях Львівської митниці, а також за місцем проживання службових осіб митниці. Наразі встановлюється кількість автомобілів, які були незаконно ввезені на територію України за участю даних співробітників, та збитки, нанесені державі в результаті реалізації схеми.

Фото: затриманий автомобіль (dbr.gov.ua)

Раніше слідчі ДБР у Львові затримали інспектора патрульної поліції при отриманні 1200 доларів хабара за повернення водійського посвідчення.

РБК-Україна писало, що поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи.