За рік у рамках кримінальних проваджень затримали 40 прикордонників

Ілюстративне фото (УНІАН)

Більшість правопорушень відбувалися на кордоні

У 2018 році в рамках кримінальних проваджень затримано майже

40 співробітників Державної прикордонної служби України (ДПСУ), які використовували своє службове становище у злочинних намірах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як зазначається, більшість правопорушень відбувались безпосередньо на кордоні. Тільки за сприяння у переміщенні тютюнових виробів та товарів народного споживання викрито 21 військовослужбовця.

Повідомляється, що за два останні роки підрозділами внутрішньої безпеки задокументовано 425 злочинів, з яких 273 корупційної спрямованості. Вже цього року задокументовано 50 кримінальних справ.

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили схему незаконного ввезення в Україну елітних автомобілів без сплати обов’язкових митних платежів, які потім продавалися за підробленими документами.

Нагадаємо, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті Хмельницькому, викрили командира однієї з військових частин на вимаганні від представника комерційної структури 10 тис. доларів.