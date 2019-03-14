За рік іноземці в Україні скоїли майже 2,8 тис. злочинів

Більшість злочинів скоїли громадяни РФ

В течение прошлого года полиция зарегистрировала 2775 преступлений и 75 тысяч административных правонарушений, которые совершили иностранцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, граждане других государств совершили более тысячи краж, почти 200 ограблений и более 90 разбойных нападений. Среди "лидеров" по количеству совершенных преступлений - граждане РФ.

По словам заместителя начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанных с торговлей людьми Нацполиции Игоря Малахова, в 2019 году полицейские задокументировали 430 уголовных правонарушений, которые совершили более 300 иностранцев. Уголовные производства по этим фактам уже переданы в суд. Кроме того, правоохранители задокументировали свыше 12 тысяч административных правонарушений, совершенных иностранцами.

РБК-Украина писало, что в течение 2018 года полицейские совместно с миграционной службой и пограничниками обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов, в составе которых находились 1 278 иностранцев.

Напомним, что с 1 марта по 31 мая 2019 года на территории Украины планируется проведение целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант".