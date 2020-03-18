У ДПС підготували відеоуроки про те, як користуватися Е-сервісами

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Перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан

У зв'язку з карантином, пов'язаного з поширенням коронавірусу в Україні, Державна податкова служба України підготувала серію відеоуроків про те, як користуватися електронними сервісами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДПС у Facebook.

Так, перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян.

У податковій також нагадали, що дедлайн подачі - 1 липня 2020 року.

"Декларацію можна подати через електронний кабінет за допомогою електронного підпису. Отримати його можна онлайн через Приват24. Тим, хто не є клієнтами Приватбанку, доведеться скористатися послугами будь-якого іншого акредитованого центру сертифікації ключів. Для оформлення треба прийти із паспортом громадянина України та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера", - йдеться у повідомленні.

У податковій закликають платників користуватися електронними сервісами та максимально перейти на безготівковий розрахунок, щоб убезпечити себе.

Нагадаємо, Державна податкова служба України посилила заходи безпеки щодо протидії загрозі поширення коронавірусу. У звязку з цим, ДПС вже розіслали територіальним органам листи із переліком невідкладних заходів, роз'яснювальні постери та відео.

Раніше голова ДПС Сергій Верланов повідомив, що у лютому надходження до зведеного бюджету України, за які відповідає ДПС, зросли до 62,6 млрд гривень. Це на 10,5 млрд гривень, або 20,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.