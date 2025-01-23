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Гнездилова, который публично ушел в СВЧ, выпустили из-под стражи. Он вернется на службу

Фото: Сергей Гнездилов, военнослужащий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд освободил от уголовной ответственности военного Сергея Гнездилова, который публично объявил о самовольном оставлении воинской части (СВЧ) осенью 2024-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Заседание проходило в Бабушкинском районном суде Днепра.

Адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская заявила, что военный желает вернуться к службе. В частности, они обратились с такой просьбой в 56 отдельную мотопехотную бригаду и получили соответствующее письменное разрешение. Апеллируя частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины (УКУ) Бурковская подала ходатайство об освобождении военного от ответственности.

Гнездилов во время заседания заявлял, что после СЗЧ утверждал о готовности вернуться на службу, а прокурор Николай Шелест, в свою очередь, не возражал против рассмотрения вышеупомянутого ходатайства.

Согласно решению суда, Гнездилова освободили от уголовной ответственности. Через три дня военный должен вернуться на службу и быть оператором БпЛА. В течение семи дней можно подать апелляцию на это решение.

Дело против Гнездилова

Гнездилов, который в 2019-м вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), 21 сентября 2024-го заявил, что самовольно оставил воинскую часть. По его словам, решение было принято, чтобы "привлечь внимание к необходимости ротаций для пехоты, а также к отсутствию четких сроков для службы"

В 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде заявили о служебном расследовании, а уже 9 октября стало известно о задержании военного.

На следующий день, в комментарии РБК-Украина, адвокат бойца рассказал, что Гнездилову сообщили о подозрении в дезертирстве.

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