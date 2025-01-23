Гнездилова, который публично ушел в СВЧ, выпустили из-под стражи. Он вернется на службу

Заседание проходило в Бабушкинском районном суде Днепра.

Адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская заявила, что военный желает вернуться к службе. В частности, они обратились с такой просьбой в 56 отдельную мотопехотную бригаду и получили соответствующее письменное разрешение. Апеллируя частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины (УКУ) Бурковская подала ходатайство об освобождении военного от ответственности.

Гнездилов во время заседания заявлял, что после СЗЧ утверждал о готовности вернуться на службу, а прокурор Николай Шелест, в свою очередь, не возражал против рассмотрения вышеупомянутого ходатайства.

Согласно решению суда, Гнездилова освободили от уголовной ответственности. Через три дня военный должен вернуться на службу и быть оператором БпЛА. В течение семи дней можно подать апелляцию на это решение.