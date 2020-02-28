Гнатенко: досягнення миру - проблема, яку потрібно вирішувати всією країною

Досягнення миру на Сході Україна - це реальна мета, якої потрібно домагатися всією країною. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко під час прес-конференції в Дружківці Донецької області, передає РБК-Україна.

"Чому мені сьогодні близька ідеологія "Опозиційної платформи - За життя"? Донбас, південний схід України показав нам на парламентських і президентських виборах своє волевиявлення - 50% людей підтримали одного з лідерів партії Юрія Бойка і саму партію", - зазначив народний депутат.

Гнатенко підкреслив, що питання миру найактуальніше стоїть саме на Донбасі.

"Коли ми говоримо про мир, то для жителів Донбасу це не порожні слова. Я вже неодноразово говорив, що сприйняття миру у жителів центральної, північної, західної України й східної - зовсім різні речі. І коли приїжджаєш в Донецьку область, в перший же місто - Слов'янськ, розумієш, що пережите жителями Донбасу - не описати словами", - додав Гнатенко.

Політик також зазначив, що це стало однією з причин, що вплинули на формування стратегії партії, адже, за його словами, в стратегії ОПЗЖ "мир - не просто слово, це реальна проблема, яку потрібно вирішувати всією країною".

Як писало РБК-Украина, раніше Валерій Гнатенко заявив, що спільне патрулювання Донбасу усіма учасниками конфлікту і представниками ОБСЄ допоможе наблизити мир в Україні.