Глобальний "крах" соцмереж: що кажуть в компаніях

Ввечері, 4 жовтня, у світі стався масштабний збій у роботі соціальних мереж, сервісів та інших ресурсів. Першими "впали" соцмережі та месенджери, які входять до компанії Facebook.
Як відреагували інтернет-компанії на глобальний збій - в матеріалі РБК-Україна.
Майже відразу після початку проблем компанія Facebook випустила заяву в соцмережі Twitter. Компанія повідомила, що працює над ліквідацією проблем в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp.
На сторінці Instagram в Twitter також було розміщено заяву, в якій соцмережа просила користувачів "трошки потерпіти", обіцяючи ліквідувати збій вже найближчим часом.
Інші компанії, у роботі яких зараз є проблеми, не робили заяв щодо власного збою, однак встигли "потролити" Facebook, Instagram та WhatsApp. Зокрема, TikTok запросив користувачів ресурсів Facebook завантажувати китайський застосунок. Через годину після цього зламався і сам TikTok.
Онлайн-кінотеатр Netflix після збою в Facebook виклав публікацію з висміюванням соцмереж компанії.
Інші компанії поки ніяк не реагували на збій. Крім того, наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі світових ресурсів.
За даними американського агентства Reuters, глобальний збій в Facebook міг бути спровокований помилкою в конфігурації, але можливий і саботаж з боку співробітників. Версію з втручанням ззовні експерти вважають малоймовірною.
Нагадаємо, зі списком соцмереж та ресурсів, які перестали працювати, можна ознайомитися на РБК-Україна.