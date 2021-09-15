RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глобальне потепління: за пів століття на планеті подвоїлася кількість аномально спекотних днів

Автор: Анастасія Рокитна

Кількість аномально спекотних днів на планеті подвоїлася за останні 50 років. Протягом останнього десятиліття аномальна спека трималася майже місяць щорічно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

У Східній Європі, Південній частині Африки і Бразилії максимальна температура піднялася на пів градуса, а в Арктиці і на Близькому Сході - на два градуси.

"Якщо нинішня динаміка збережеться, до 2100 року з "тепловим стресом" зіткнуться понад мільярд людей - вчетверо вище в порівнянні з поточною цифрою. Такі температурні умови небезпечні для життя людей, а також для цілісності будівель, доріг і енергосистем", - йдеться в дослідженні.

В Інституті зміни навколишнього середовища Оксфордського університету впевнені, що така динаміка стала наслідком безконтрольного "спалювання викопного палива".

Також фахівці стверджують, що географія спеки буде розширюватися. І є тільки один спосіб зупинити це - скоротити промислові викиди.

Нагадаємо, понад 2 млн людей загинули в результаті природних катастроф за 50 років.

Зазначимо, США і ЄС готуються закликати країни знизити викиди метану на 30%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Глобальне потепління