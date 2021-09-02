Більше 2 млн людей загинули унаслідок природних катастроф за 50 років, - ООН

За останні 50 років від природніх катастроф загинули понад 2 млн людей у всьому світі. Більше 90% смертей припадає на країни, які розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації , яка є установою ООН.

Найбільш смертоносною катастрофою стала посуха в Ефіопії в 1983 році. Тоді загинули 300 тисяч людей.

В дослідженні йдеться, що кількість погодних катастроф з 1970-х років і до кінця останнього десятиліття зросла в п'ять разів. Причиною цього стали як зміни клімату, так і можливість більш точно фіксувати явища.

Загалом за 50 років зафіксували близько 11 тисяч масштабних надзвичайних подій, пов'язаних із природними катастрофами.

Фінансові збитки від таких явищ, як повені чи хвилі спеки, становили в період з 1970-го до 2019 року близько 3,64 трильйона доларів. Найбільшої шкоди завдав ураган "Катріна" в США у 2005 році.