Глобальне потепління. У найближчі п'ять років очікується рекордно теплий рік

За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, середня температура на поверхні суші і моря в кожен з років цього п'ятирічного періоду буде принаймні на один градус Цельсія вище температурних значень доіндустріальної епохи.

"Ймовірність того, що в найближчі п'ять років щонайменше один рік перевершить показники 2016-го, що вважається найтеплішим роком на даний момент, становить 90%", - йдеться в повідомленні.

У найспекотніший рік температура з імовірністю 40% може перевищити доіндустріальний рівень на 1,5 градуса.

У 2020 році середня температура перевищувала базові значення доіндустріальної епохи на 1,2 градуса.

Зазначимо, Паризька кліматична угода ставить за мету утримати зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 градуси Цельсія.