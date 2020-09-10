Глобальне ослаблення долара: наслідки для України

Девальвація долара вигідна в основному тим, хто торгують сировиною, оскільки при падінні долара вартість більшості сировинних товарів зростає. А тому країни-експортери природних ресурсів можуть очікувати збільшення надходження валюти з зовнішніх ринків.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

"Більшість країн експортерів нафти можуть мати позитивний ефект від слабкого долара. Також Австралія, яка є великим експортером залізної руди й вугілля, виглядає як країна "переможець" в умовах низького курсу долара США", - пояснює Чурін.

В Україну, яка експортує залізну руду і зернові, приплив долара при такому розкладі також збільшиться. І це, на думку трейдера групи ICU Віталія Сивача, може бути поштовхом для розвитку країни.

До того ж, як зазначив співрозмовник, у країн, що розвиваються борги, як правило, у доларі. А тому, якщо долар дешевшає, означає і борг зменшується. "У такому випадку країни, що розвиваються, можуть залучати більше кредитів і за рахунок цього більше рости", - говорить Сивач.

Разом з тим, питання, чи варто Україні виходити з доларових активів і шукати альтернативу, питання не так однозначне. Як зазначив Дмитро Чурін, основний державний борг в іноземній валюті номіновано саме в доларах США, тому для НБУ зміна структури золотовалютних резервів може виявитися ризикованою стратегією.

"Властивості будь-яких фінансових ринків припускають циклічність руху вартості активів, відповідно, спроба "наздогнати" за тим чи іншим трендом може привести до несприятливого результату. Для фондів, які відносяться до резервним, повинна застосовуватися довгострокова консервативна стратегія, яка передбачає певну диверсифікацію портфеля активів і рідкісний перегляд структури вибраних активів", - пояснив експерт.

Показовим, на його думку, є такий факт, що Міністерство фінансів за останні роки зробило кілька випусків єврооблігацій, номінованих саме в євро. І робив це як раз в той період, коли курс євро був низьким по відношенню до долара США.

"У той момент ставки прибутковості за позикою в євро були дещо нижчі, ніж у доларах США. Але враховуючи те, що за останній час євро валюта помітно зміцнилася, то й обслуговування і подальше погашення даних єврооблігацій виглядає дорожче, ніж якщо б вони спочатку випускалися в доларах США", - сказав Чурін.

Зазначимо, ослаблення долара до основних валют для економіки США є позитивним фактором. Якщо США ще більше девальвують долар, їх дефіцит поточного рахунку буде знижуватися, імпорт скорочуватися, а американський експорт рости.

Як повідомляло РБК-Україна, на закінчення циклу сильного долара вказують проблеми і дисбаланси, які виникли в економіці США і які ще більше посилив карантин. До того ж наростає фактор політичної невизначеності у світлі майбутніх виборів президента, які заплановані на листопад.