Глобальный сбой остановил работу ChatGPT, Claude и Grok по всему миру

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Самые популярные услуги искусственного интеллекта по всему миру столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи массово жалуются на проблемы доступа к чат-ботам ChatGPT, Claude и Grok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса DownDetector.

Что известно о проблемах в работе нейросетей По данным платформы отслеживания сбоев, пользователи из разных уголков мира не могут получить доступ к ChatGPT от OpenAI. Вместо обычной страницы чат-бота отображается ошибка 404 или сообщение о недоступности сервера. Аналогичные проблемы с подключением и генерацией ответов фиксируют в работе двух других ведущих нейросетей: Claude от компании Anthropic;

Grok, разработанный xAI Илона Маска. Причины масштабного технического сбоя пока неизвестны. Разработчики компаний пока официально не прокомментировали ситуацию и сроки обновления стабильного доступа к сервисам.