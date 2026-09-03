Глобальний збій зупинив роботу ChatGPT, Claude та Grok по всьому світу

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Найпопулярніші сервіси штучного інтелекту по всьому світу зіткнулися з масштабним технічним збоєм. Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до чат-ботів ChatGPT, Claude та Grok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу DownDetector.

Що відомо про проблеми в роботі нейромереж За даними платформи відстеження збоїв, користувачі з різних куточків світу не можуть отримати доступ до ChatGPT від OpenAI. Замість звичної сторінки чат-бота відображається помилка 404 або повідомлення про недоступність сервера. Аналогічні проблеми з підключенням та генерацією відповідей фіксують у роботі двох інших провідних нейромереж: Claude від компанії Anthropic;

Grok, розробленого xAI Ілона Маска. Причини масштабного технічного збою наразі невідомі. Розробники компаній поки офіційно не прокоментували ситуацію та терміни відновлення стабільного доступу до сервісів.