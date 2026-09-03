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Глобальний збій зупинив роботу ChatGPT, Claude та Grok по всьому світу

18:20 03.09.2026 Чт
2 хв
Найпопулярніші чат-боти одночасно вийшли з ладу
aimg Сергій Козачук
Глобальний збій зупинив роботу ChatGPT, Claude та Grok по всьому світу Фото: ChatGPT та Claude видають помилку 404 (Getty Images)
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Найпопулярніші сервіси штучного інтелекту по всьому світу зіткнулися з масштабним технічним збоєм. Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до чат-ботів ChatGPT, Claude та Grok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу DownDetector.

Що відомо про проблеми в роботі нейромереж

За даними платформи відстеження збоїв, користувачі з різних куточків світу не можуть отримати доступ до ChatGPT від OpenAI.

Замість звичної сторінки чат-бота відображається помилка 404 або повідомлення про недоступність сервера.

Аналогічні проблеми з підключенням та генерацією відповідей фіксують у роботі двох інших провідних нейромереж:

  • Claude від компанії Anthropic;
  • Grok, розробленого xAI Ілона Маска.

Причини масштабного технічного збою наразі невідомі.

Розробники компаній поки офіційно не прокоментували ситуацію та терміни відновлення стабільного доступу до сервісів.

Розробка Astra від OpenAI

Нагадаємо, що компанія OpenAI активно працює над створенням та випробуванням нової моделі штучного інтелекту під назвою Astra, яка володіє розширеними можливостями та новими алгоритмами обробки даних.

Зокрема, стартап випробовує технологію прихованого мислення, яка змушує алгоритм багаторазово аналізувати один запит перед видачею відповіді. Це робить процес прийняття рішень ШІ складнішим для зовнішнього контролю та спостереження фахівців.

Окрім цього, розробники готують Astra до автономного виявлення нульових вразливостей у комп'ютерних системах та їх подальшого використання без залучення людини.

Спеціалісти з кібербезпеки застерігають, що такі технології створюють високі ризики потенційного хакінгу та втрати контролю над автономними діями алгоритмів.

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