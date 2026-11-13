Глобальный сбой Microsoft остановил работу компаний и госучреждений: что произошло

По данным платформы DownDetector, только в первые часы проблему с доступом к Outlook зафиксировали около 130 000 человек.

Представители компании заявили, что "агрессивно ищут все пути для уменьшения последствий" и перезапускают поврежденные серверы.

Какие услуги пострадали?

Помимо классического почтового клиента Outlook, сбои коснулись корпоративной платформы Microsoft Teams, хранилища SharePoint Online, инструментов планирования Microsoft Planner, а также облачного сервиса безопасности Microsoft Defender и интегрированного ИИ-помощника Microsoft Copilot 365.

Последствия оказались значительно серьезнее пропущенных рабочих встреч или неотправленных писем:

работники центров помощи семьям потеряли доступ к базам данных клиентов;

школы не смогли проводить онлайн-уроки для дистанционных учащихся;

психологи были вынуждены отменить медицинские консультации;

предприятия остановили обработку заказов, а кандидаты не смогли попасть на собеседования;

некоторые государственные сервисные центры временно закрылись.

Проблемы также затронули сторонние компании, в том числе OpenAI и Anthropic, использующие инфраструктурные инструменты для связи своих ИИ-систем с пакетом Microsoft 365.

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Что стало причиной сбоя?

Microsoft постепенно уточняла причины инцидента. Сначала компания сообщила о повышенной нагрузке на серверы в нескольких регионах, однако впоследствии уточнила, что роста трафика не было - проблема заключалась в массовом выходе серверов из строя.

Основной процесс на пораженных серверах оказался перегружен. Развертывание ПО и обновление конфигурации были временно остановлены, однако никаких прямых связей с вредной деятельностью не обнаружено.

Компания официально подчеркнула, что никаких признаков кибератаки нет, а ситуация напоминает другие внутренние технические сбои, которые случались ранее в этом году - в частности, в январе и августе.

Почему мы должны готовиться к цифровым сбоям?

Подобные инциденты демонстрируют риски чрезмерной зависимости от единой общей цифровой инфраструктуры. Когда организации и государственные структуры полагаются исключительно на одного поставщика облачных услуг, остановка его серверов парализует целые отрасли.

Эксперты отмечают необходимость разработки четких планов реагирования на цифровые чрезвычайные ситуации. В мире, где все больше сфер жизни и ИИ интегрируются в единую сеть, устойчивость к сбоям должна стать базовым элементом планирования будущего.