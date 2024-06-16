Глобальный Юг на саммите мира: Зеленский встретился в Швейцарии с президентом Кении

Президент Владимир Зеленский в Швейцарии провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, поблагодарив его за участие в саммите мира и принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Зеленского в Telegram .

Также президенты рассмотрели возможное участие Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки.

Стороны обсудили очень важный для обеих стран вопрос продовольственной безопасности, развитие украинско-кенийских отношений и проекты в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.

Ранее Зеленский объяснил важность участия стран Глобального Юга в саммите мира.

Китай не участвует в мероприятии. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что руководство КНР попросил об этом российский диктатор Владимир Путин.

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