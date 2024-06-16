Глобальний Південь на саміті миру: Зеленський зустрівся у Швейцарії з президентом Кенії

Президент Володимир Зеленський у Швейцарії провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, подякувавши йому за участь у саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Зеленського у Telegram .

Також президенти розглянули можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.

Сторони обговорили дуже важливе для обох країн питання продовольчої безпеки, розвиток українсько-кенійських відносин і проекти у сфері експорту сільськогосподарської продукції.

Раніше Зеленський пояснив важливість участі країн Глобального Півдня у саміті миру.

Китай не бере участі у заході. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив, що керівництво КНР попросив про це російський диктатор Володимир Путін.

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