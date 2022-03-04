Глобальна ізоляція Росії посилилася: банки і страховики припиняють операції з агресором

Глобальна фінансова ізоляція Росії посилилася в п'ятницю, 4 березня, коли Лондонська фондова біржа (LSE) призупинила торги своїми останніми російськими цінними паперами. Деякі страховики відкликали страхове покриття у експортерів у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лондонська фондова біржа заявила, що призупинила глобальні депозитарні розписки (ГДР), що представляють акції іноземної компанії, для восьми російських компаній, включаючи "Магніт" і "Систему", після заморозки торгів 28 компаніями в четвер.

Торговельні призупинення відбуваються через те, що Великобританія, Європейський союз і Сполучені Штати продовжують вводити фінансові санкції проти Росії, щоб перешкодити її компаніям отримати доступ до західних ринків.

За словами джерел в галузі, страховики торгових кредитів, які забезпечують фінансовий захист для експорту та імпорту, відмовляються від страхування підприємств, що експортують в Росію, у зв'язку з ризиками санкцій, великих претензій або пропущених платежів

Інвестори йдуть

Тим часом британська Royal London стала останнім західним інвестором, який заявив, що продасть свої російські активи в найкоротші терміни після того, як в останні дні було зроблено безліч подібних заяв.

"Ми все одно не можемо торгувати цими речами, але, як тільки зможемо, ми, очевидно, маємо намір позбутися від них", - заявив генеральний директор Royal London Баррі О'Дуайер.

Генеральний директор іншої великої британської інвестиційної групи, Schroders, заявив у четвер, що російські акції та облігації зараз "абсолютно непридатні для інвестицій".

Що відбувається на внутрішньому російському ринку

Торгівля акціями на Московській біржі через побоювання обвалу припинилася після вторгнення в Україну і введення жорстких санкцій. Крім того, була введена 12%-ва комісія на покупку валюти. Таким чином влада утримує офіційний курс близько рівня 110 рублів за долар. Разом з тим, Держдума РФ скасувала 20%-ний ПДВ на операції фізосіб з інвестиційним золотом.

Найбільші платіжні системи Visa і MasterCard припинили підтримку карт російських банків, тепер ними можна розплачуватися тільки всередині країни. Для жителів Росії також недоступні Googly Pay і Apple Pay.