ua ru
Ср, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глобальная ядерная безопасность - фикция, держащаяся на доброй воле, - Подоляк

Новина українською →
Среда 05 июля 2023 18:43
Глобальная ядерная безопасность - фикция, держащаяся на доброй воле, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глобальная ядерная безопасность стала фикцией, держащейся на доброй воле и откровенных иллюзиях.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

По словам Михаила Подоляка, глобальная ядерная безопасность стала фикцией на фоне того, как Россия демонстративно обнуляет ключевые столпы миропорядка, а также ломает право и договоры о ядерном сдерживании.

"Более того, периодически на публику выходит очередной "официальный субъект России" и, кривляясь на камеру, прямо угрожает: "У нас есть ядерная бомба, и мы можем применять ее против неядерной страны". Параллельно с этим другие российские субъекты открыто минируют захваченный ядерный объект - ЗАЭС, цинично угрожая подрывом", - пишет советник главы Офиса президента.

В ответ, как отметил Подоляк, Украина получает от международных партнеров тишину.

"Вернусь к первоначальному вопросу: почему мы считаем, что мир имеет глобальную ядерную безопасность? Разве все не держится только на доброй воле и наших откровенных иллюзиях?", - добавляет Подоляк.

Ситуация на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, глава ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом вчера, 4 июня, Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария