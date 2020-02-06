ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Global Times заперечила інформацію про смерть китайського лікаря

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 21:34
Global Times заперечила інформацію про смерть китайського лікаря
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Зараз лікар Веньлян знаходится в критичному стані

Смерть китайського лікаря Лі Веньляна, який був одним з перших, хто виявив захворювання новим видом коронавірусу, не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Global Times.

Газета спростувала свою попередню інформацію про смерть лікаря. Серце Веньляна перстало битися близько 21:30 за місцевим часом, але лікарям вдалося його реанімувати.

Наразі, за даними видання, лікар Веньлян перебуває в реанімації в критичному стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї помер лікар Лі Веньлян, який першим виявив коронавірус та намагався попередити китайську владу про спалах небезпечної хвороби. Спочатку лікаря звинуватили у поширенні неправдивої інформації та примусили припинити поширювати інформацію про коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що кількість померлих через коронавірус у Китаї зросло до 563 осіб. За останніми даними, кількість хворих новим коронавірусом перевищила 28 тисяч. При цьому захворювання зафіксовано вже у 23 країнах.

Крім того, у ВООЗ оголосили про скликання глобального форуму з вивчення коронавірусу 2019-nCoV, який поширюється світом після спалаху в Китаї. Форум визначить пріоритети в дослідженні цього вірусу і скоординує міжнародні зусилля у сфері розробки методів лікування і вакцин.

У Китаї коронавірус виявили у немовляти через 30 годин після народження Позитивні тести на коронавірус будуть перевірятися в Лондоні, - МОЗ
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся