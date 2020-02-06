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Global Times опровергла информацию о смерти китайского врача

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 21:34
Global Times опровергла информацию о смерти китайского врача
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Сейчас врач Вэньлян находится в критическом состоянии

Смерть китайского врача Ли Вэньляна, который был одним из первых, кто обнаружил заболевание новым видом коронавируса, не подтвердилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Global Times.

Газета опровергла свою предыдущую информацию о смерти врача. Сердце Вэньляна перстало биться около 21:30 по местному времени, но врачам удалось его реанимировать.

Сейчас, по данным издания, врач Вэньлян находится в реанимации в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае умер врач Ли Вэньлян, который первым обнаружил коронавирус и пытался предупредить китайские власти о вспышке опасной болезни. Сначала врача обвинили в распространении ложной информации и заставили прекратить распространять информацию о коронавирусе.

Также РБК-Украина писало, что количество умерших из-за коронавируса в Китае выросло до 563 человек. По последним данным, число заболевших новым коронавирусом превысило 28 тысяч. При этом заболевание зафиксировали уже в 23 странах.

Кроме того, в ВОЗ объявили о созыве глобального форума по изучению коронавируса 2019-nCoV, который распространяется по миру после вспышки в Китае. Форум определит приоритеты в исследовании этого вируса и скоординирует международные усилия в области разработки методов лечения и вакцин.

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