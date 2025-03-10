Гливинский сказал, почему ушел из сборной после 14 лет работы: Шевченко сказал, нужны "новые люди"

"Я чувствовал, что Шевченко имеет желание сменить меня на этой должности. И все. Я спросил: "Почему?". Он сказал, что считает, что должны прийти новые люди", - рассказал Гливинский.

По словам журналиста, такая мотивация стала для него неожиданностью, учитывая его опыт и общее поколение с Шевченко.

"В ответ я удивился, ведь мы с ним из одного поколения, фактически", - отметил он.

При этом, Гливинский подчеркнул, что не ставил под сомнение право Шевченко на кадровые решения, признав, что это было его желание и его решение.

"У меня к нему не было никаких вопросов, что он возглавил УАФ. Я был готов продолжать свою работу. Однако, если такое видение у руководителя, что ж... Я знаю, что это было его желание. Это его решение. Окей", - сказал Александр.

Бывший пресс-атташе высказал предположение, что настоящей причиной его ухода могло быть желание руководства УАФ иметь на этой должности "более лояльного человека".

"Возможно, хотели более лояльного человека. Все-таки я работал в сборной 14 лет, большинство футболистов в команду пришли уже при мне. Только Андрей Ярмоленко пришел раньше. Возможно, хотели большей лояльности новых людей. А может, кто-то им посоветовал", - предположил Гливинский.

К слову, он также акцентировал внимание на своей многолетней позиции относительно открытости национальной сборной для болельщиков и медиа, считая это ключевым принципом в работе со сборной.

"Национальная команда не может быть закрытой. Это команда всего народа и всей нации", - подчеркнул Гливинский.

Он также поделился наблюдениями, что сейчас коммуникация с командой стала менее доступной для журналистов, что, по его мнению, является негативной тенденцией.

"Насколько я знаю от коллег, сейчас с командой немного сложнее стало коммуницировать. Сложнее получить разрешения на интервью", - констатировал он.

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